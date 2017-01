Iraakse Koerd vernoemt restaurant naar Trump

Wie dacht dat toekomstig Amerikaans president Donald Trump in de islamitische wereld alleen maar vijanden heeft, heeft het goed mis. In Dohuk, een stad in het noorden van Irak, in Koerdisch gebied, heeft een restauranteigenaar zijn nieuwe zaak zelfs vernoemd naar Trump.

‘Trump Fish’ heet het gloednieuwe restaurant van de Koerdische Irakees Nadyar Zawiti. In het logo van de zaak is ook het hoofd van ‘The Donald’ verwerkt. Zijn haar en wenkbrauwen nemen er de vorm aan van bliksemschichten.

Zawiti werd fan van Trump toen hij hem tijdens de verkiezingscampagne hoorde zeggen dat hij een grote fan was van de Koerdische strijdkrachten en de Amerikaanse regering opriep om hen te bewapenen in de strijd tegen IS.

De boodschap klonk de restauranteigenaar als muziek in de oren en hij besloot om zijn nieuwe zaak naar zijn nieuwe idool te vernoemen. “Wat me aan Trump zo aanspreekt is zijn persoonlijkheid”, vertelde Zawiti aan CNN. “Hij is besluitvaardig, stoer en hopelijk zal hij met die stoerheid IS uitroeien.” Dat Trump ook tijdens de campagne heeft gezegd dat hij een verbod zal uitvaardigen om de Verenigde Staten te betreden doet Zawiti af als campagneretoriek. Zawiti hoopt alsnog een bezoek te kunnen brengen aan Amerika en om eventueel zelfs een restaurant te kunnen openen vlakbij het Witte Huis. Het favoriete gerecht in het restaurant is karper geroosterd op een open vuur.

Nadyar Zawiti is niet de enige fan van Trump die te vinden is in de regio. Peshmergastrijder Hassan Jamil gaf zelfs zijn baby de naam Trump Hassan Jamil.