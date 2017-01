Trein rijdt 3 spoorlopers aan nabij Charleroi: 2 doden

Op een spoorweg nabij Charleroi zijn maandagmiddag twee dodelijke slachtoffers gevallen. Ze wandelden langs de sporen en zijn gegrepen door een trein. Een derde persoon overleefde het drama maar raakte wel zwaargewond.

Twee dodelijke slachtoffers zijn gevonden langs de spoorweg in Landelies (Montigny-le-Tilleul) op de lijn tussen Erquelinnes en Charleroi. Een derde man is in kritieke toestand afgevoerd.

Volgens spoorwegnetbeheerder Infrabel liepen de drie slachtoffers door een tunnel langs het traject van de trein. De lokale politie kent de plaats van het ongeval omdat daar nogal wat daklozen schuilen tegen de koude. Wellicht werden ze verrast door de aankomende trein.

Twee van de drie waren op slag dood. Het parket is momenteel ter plaatse met een wetsdokter. De derde man is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, zegt de woordvoerder van de lokale politie. Over hun identiteit is voorlopig nog niets geweten. Het onderzoek is volop aan de gang.

Het treinverkeer tussen Charleroi en Lobbes is tijdelijk onderbroken, zo laat de NMBS weten. Er worden vervangbussen ingelegd.