Jan Van den Berghe zet vergeten vrouwen in het zonnetje

Ranst - Jan Van den Berghe die naam maakte als journalist en royalty watcher heeft een reeks van zeventig vrouwen bij elkaar gebracht in een nieuwe boek. Hij vertelt erover in een lezing op maandag 9 januari vanaf 14u in Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem.

De lezing maakt deel uit van de reeks die de vzw Vorming en Onderwijs Ranst (VOR) organiseert.

De vrouwen waarover Van den Berghe het heeft, gaan van heilige vrouwen over oorlogsheldinnen tot ontdekkingsreizigers. Een ticket voor de voordracht kost 7 euro

