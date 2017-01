Zo ziet Juanita uit 'Desperate Housewives' er nu uit

Vijftien is ze ondertussen, Madison De La Garza die in 'Desperate Housewives' de rol van Juanita Solis op zich nam. De rotverwende dochter van Gabrielle Solis (Eva Longoria) lijkt in niets meer op het mollige kindje uit de succesvolle tv-reeks.

Madison De La Garza is vandaag een vijftienjarige puber en ziet er ondertussen helemaal anders uit dan toen ze Juanita Solis speelde. Sinds 'Desperate Housewvies' in 2012 eindigde, had het meisje wel nog rollen in enkele films en staat ze in voor een van de stemmen in de cartoon 'Muertoons', maar ze lijkt toch vooral het leven van een doorsnee tiener te leiden als we op de foto's op haar Instagram mogen afgaan.

Madison is trouwens de halfzus van een andere bekendheid, namelijk niemand minder dan Demi Lovato. Het ziet er dus niet meteen naar uit dat ze helemaal uit de schijnwerpers zal verdwijnen.

thank you so much @beautybygerine for the glam last night! you're so talented ?? Een foto die is geplaatst door Madison De La Garza (@maddelagarza) op 6 Okt 2016 om 11:28 PDT