Nieuwe trailer ‘Fifty Shades Darker’ op wereld losgelaten

Iets meer dan een maand voor de première is een gloednieuwe trailer van het tweede deel uit de ‘Fifty Shades’-films op de wereld losgelaten. Daarin zien we dat de band tussen de twee hoofdpersonages Christian Grey en Anastasia Steele (Dakota Johnson) nog een pak complexer wordt.

De trailer werd afgelopen zaterdag voor het eerst getoond in het reclameblok van Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, het oudejaarsavondprogramma van de Amerikaanse televisiezender ABC.

In het promofilmpje horen we Anastasia (Dakota Johnson) vertellen over haar relatie met Christian (Jamie Dornan). De twee zijn in het begin geen ‘koppel’ meer, maar komen elkaar weer tegen op een evenement en de vonk slaat weer over. Er is echter een mysterieuze vrouw in het spel die het Ana niet makkelijk maakt, die lezeressen van de boek zullen herinneren als Leila (Bella Heathcote).

Regisseur James Foley heeft ook gastrollen voorzien voor de befaamde Mrs. Robinson (Kim Basinger). De prent is vanaf donderdag 9 februari te zien in de Belgische bioscoopzalen.