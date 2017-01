‘Prison Break’ keert terug in het voorjaar

Zoals afgelopen zomer al werd bekendgemaakt, krijgt de populaire serie ‘Prison Break’ een vervolg. Het nieuwe seizoen zal in maart 2017 uitgezonden worden. Dat heeft acteur Dominic Purcell nu bekendgemaakt.

De fans zitten intussen al meer dan zeven jaar op het nieuwe seizoen te wachten.

Een officiële aankondiging van wanneer het vijfde seizoen te zien zal zijn, is er nog niet. Maar acteur Dominic Purcell, die de rol van Lincoln Burrows vertolkt, heeft bekendgemaakt dat de serie in maart weer op televisie zal zijn.

In het nieuwe seizoen, dat tien afleveringen zal krijgen, is te zien dat Michael Scofield nooit gestorven is. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis na de explosie en daarna opnieuw gevangen genomen in een gevangenis in Jemen.