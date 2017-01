We maken weer iets meer kindjes

In het voorbije jaar werden 63.946 ziekenhuisbevallingen geregistreerd. In vergelijking met de cijfers van 2015 (63.394) is dit een lichte stijging van 552 bevallingen, zo blijkt uit de databank van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

In vier van de vijf Vlaamse provincies is het aantal bevallingen gestegen, alleen in de provincie Oost-Vlaanderen (-1,9 procent) is er een daling ten opzichte van het jaar voordien. De stijgende provincies zijn Vlaams-Brabant (3,5 procent), West-Vlaanderen (2,2 procent), Antwerpen (1,3 procent). Limburg blijft status quo.

“Die lichte winst van zowat 550 bevallingen méér, betekent dat we een beetje aan het recupereren zijn van de achteruitgang die de laatste 6 of 7 jaar heeft plaatsgevonden, want we komen van circa 68.000 bevallingen per jaar”, zegt professor Hendrik Cammu, gynaecoloog en woordvoerder van SPE.

“De vooruitgang is groot in de provincies met een grote aanwezigheid van een bevolking van vreemde oorsprong, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant”, aldus professor Cammu. “Voorts merken we ook een stijging in provincies met universiteiten en verschillende hogescholen. Jonge mensen blijven nogal eens ‘hangen’ in die centra na hun studie.”

Ook opmerkelijk en niet meteen verklaarbaar is de terugval in de stad Gent, waar een daling wordt opgetekend in vier van de vijf materniteiten. Die dalende tendens geldt ook voor de hele provincie Oost-Vlaanderen. De aangroei in West-Vlaanderen is ten slotte nog opmerkelijk, omdat daarmee volgens prof. Cammu een ‘tendens tot ontvolking’ wordt gekeerd die daar geruime tijd aan de gang was.