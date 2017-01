Jeannine zat na de Switelbrand week lang bij de verkeerde zwaargewonde man te waken

Antwerpen 2018 - Met oudejaarsavond was het exact 22 jaar geleden dat er een verwoestende brand uitbrak in het Switel-hotel aan het huidige Kievitplein in Antwerpen. Er vielen maar liefst 15 doden. Lotgenoten (VTM) blikt maandagavond met betrokkenen terug op de ramp. Een extra pijnlijk verhaal dat aan bod komt is dat van Jeannine Van Steelandt die dagenlang aan het bed waakte van de verkeerde man.

Het vuur is allesverterend, de gewonden zijn er bijzonder slecht aan toe. Sommigen zijn onherkenbaar verbrand. Jeannine Van Steelandt raakt in de chaos even haar man Willy kwijt. Uiteindelijk krijgt ze te horen dat hij in het ziekenhuis ligt. Een week lang waakt ze aan zijn kamer, hopend dat hij het zou halen. De man is ingepakt en kon niet praten.

Maar na een week komt de dokter haar halen. De man naast wie ze die hele tijd gewaakt heeft, blijkt haar man niet te zien. Net na de brand is er een vergissing gebeurd: haar man is verwisseld met een Nederlandse hotelgast. Willy ligt in Groningen, 300 kilometer verder. “Ik vond wel dat hij erg smalle benen had, maar ik dacht dat het door de speciale kousen kwam”, getuigt Jeannine.

Léona Detiège: “Moesten over doden stappen”

In de nacht van oud op nieuw nam Léona Detiège de taak van burgemeester over van haar partijgenoot Bob Cools. Zij werd naar de plaats van het drama geroepen, een beeld dat ze nooit meer zal vergeten. “Het eerste wat ik zag, en dat zicht vergeet je niet, is dat de doden op straat lagen waarover ik moest stappen om het hotel te bereiken.” Voor de hulpverleners is het bij momenten surreëel. Om 12 uur, wanneer zij mensen moeten redden van de dood, zien zij vuurwerk naar boven gaan. De hele stad feest, terwijl zij mensen staan te reanimeren.