Lichaam vermiste Antwerpenaar gevonden in Fort 2

Wommelgem - Brandweer en politie hebben maandag een lichaam uit het water in Fort 2 in Wommelgem gehaald. Het gaat om het lichaam van Jens Van Eeckhoven uit Antwerpen. Die was al sinds oktober vermist.

Het levenloze lichaam van de vermiste 29-jarige Jens Van Eeckhoven werd maandagmiddag gevonden op een moeilijk bereikbare plaats in het water in Fort 2. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en stelden een ruime perimeter in langs de kant van de Fort II straat.

In het Fort werd recent nog een grootscheepse zoekactie gehouden door de lokale politie van de zone Minos (Wommelgem, Wijnegem, Mortsel, Boechout en Borsbeek) en de Cel Vermiste Personen van de federale politie. Die zoekactie leverde toen niets op maar zou gekaderd hebben in het onderzoek naar de verdwijning van Jens Van Eeckhoven uit Antwerpen. Die was op woensdag 26 oktober 2016 voor het laatst gezien, sindsdien ontbrak elk spoor van de man.

Autopsie

De recente zoekactie in het achterhoofd werd maandag onmiddellijk gevreesd dat het aangetroffen lichaam dat van Van Eeckhoven kon zijn. Een vrees die niet veel later bewaarheid werd. “Het lichaam dat werd teruggevonden blijkt inderdaad dat van Jens Van Eeckhoven te zijn”, zegt Antwerps parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. “De identificatie was reeds mogelijk op basis van uiterlijke kenmerken.”

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat Van Eeckhoven het slachtoffer werd van een misdrijf zal toch een autopsie gevorderd worden. Zo willen de onderzoekers uitsluitsel krijgen over de doodsoorzaak. Wanneer die autopsie zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.