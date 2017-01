Organisatoren Dakar 2017 zetten in op veiligheid en navigatie

Tijdens de traditionele briefing aan de vooravond van de Dakar werd duidelijk dat de wedstrijdleiding inzet op veiligheid en navigatie. De organisatie wil anticiperen op de gevaren en zet verspreid over Paraguay, Bolivia en Argentinië in totaal 22.000 agenten en militairen in om de veiligheid te garanderen. Voor de deelnemers wordt navigatie het belangrijkste aspect van deze Dakar.

“Ik kijk ernaar uit om straks opnieuw het kompas boven te halen”, zegt Tom Colsoul. “Geloof me of niet maar we gaan dat opnieuw kunnen gebruiken. Alle moderne tools zijn verboden. De organisatie gaat daar zeer ver in en herhaalde tijdens de briefing opnieuw dat smartphones niet toegelaten zijn. In mijn bureel vond ik vorige week nog een voorhistorische gsm en die heb ik uit voorzorg meegenomen. Het toestel is toegelaten maar vooralsnog heb ik hier in Paraguay geen bereik. Ik hoop dat het straks in Argentinië anders zal zijn.”

De weersomstandigheden en de grote temperatuurschommelingen werden tijdens de briefing ook onder de aandacht gebracht. “Medicatie en warme kledij zijn verplicht aan boord”, zegt Charles Gotlib. “De organisatie heeft onderweg ook enkele verrassingen in petto. Tijdens de vierde rit spreekt men over zeer moeilijke duinen. Wij als deelnemers mogen zelf beslissen om de duinen te nemen of ze te omzeilen. Kies je voor de tweede optie dan word je niet gediskwalificeerd maar krijg je 12 uur straftijd. Dat is de evolutie van de moderne Dakar.”