Nikolic scoort eerste goal voor Westerlo op training

Westerlo werkt zijn winterstage van 9 tot 15 januari af in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Onze man ter plaatse David Van den Broeck houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij de Kemphanen.

Dinsdag 10 januari: eerste goal voor Nikolic

De wekker stond vroeg voor de spelers van Westerlo, want voor het ontbijt werkten ze een ochtendloop af. Nadien werd er nog twee keer op het veld getraind. Alleen Annys, die met de kuit sukkelt, bleef binnen en werkte in de fitness. Heylen (kuit) en Miletic (buikspieren) trainden ook apart, ze doen het nog even rustig aan. In de namiddag een nieuw gezicht: de 19-jarige Zweedse spits Marko Nikolic arriveerde op tijd om al een eerste keer mee te trainen. De komende dagen mag de tester zich bewijzen. We legden alvast zijn eerste goal voor Westerlo vast op film.

Maandag 9 januari: aankomst in de Pinatar Arena

In de voormiddag trainde Westerlo nog op de club. Spelers en staf zetten in de namiddag koers richting San Pedro del Pinatar, richting het Senator Mar Menor Spa & Golf Resort. De technische staf ging ’s avonds na het eten alvast een kijkje nemen in de Pinatar Arena, met het oog op de eerste twee trainingen dinsdag, om 10u30 en 15u30.

Hervatting training: donderdag 5 januari

Stage: van 9 tot 15 januari in San Pedro del Pinatar (Spanje)

Oefenmatchen: Shanghai Shenxin (13 januari)

Eerste wedstrijd: KV Mechelen - Westerlo (22 januari)