In Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, zijn maandag krachtige explosies en geweerschoten gehoord in de buurt van de internationale luchthaven. Dat melden getuigen. Momenteel is het nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

In Somalië vinden geregeld bomaanslagen plaats in hotels of aan militaire controleposten. Die worden meestal opgeëist door de lokale terreurorganisatie Al-Shabaab.