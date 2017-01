In het Antwerpse havengebied was de Tijsmanstunnel (R2) maandagochtend meer dan een uur volledig afgesloten richting Beveren na een ongeval.

Een personenwagen was er rond 8.45 uur dwars over de weg komen te staan, mogelijk door gladheid of een aanrijding, en moest worden getakeld. Het verkeer op de R2 moest de snelweg verlaten aan uitrit 11 (Zandvliet) of 16 (Ekeren) om vervolgens via een bovengrondse omleiding bij oprit 12 (Lillo) er weer op te kunnen.