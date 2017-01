Koppel lanceert met vANTstad nieuwe Antwerpse kledinglijn

Antwerpen - Grafisch vormgever Kevin Vlyminckx (31) en partner Ellen Verschooren (29) brengen samen een nieuwe kledinglijn op de markt. Met vANTstad brengen ze een ode aan hun geboortestad.

Kevin Vlyminckx is in het dagelijkse leven grafisch vormgever bij graFISH design. Omdat zijn partner Ellen Verschooren (visual merchandiser) eveneens een creatieve achtergrond heeft, besloten ze samen een nevenproject te lanceren. Met vANTstad wil het duo de fierheid van de Antwerpenaar aanspreken.

“Een Antwerpenaar is trots op zijn stad en drukt dat graag uit”, zegt Vlyminckx. “Om te beginnen kiezen we voor moderne T-shirts die voor iedereen toegankelijk zijn. Ze zijn melange grijs en hebben een opdruk in wit met verschillende grijstinten. In ieder ontwerp komt het opschrift vANTstad prominent naar voor.”

Online

De nieuwe Antwerpse kledinglijn is met de start van het nieuwe jaar online gelanceerd. “Omdat mensen meer en meer online kopen, gaan we voor een webshop”, zegt Verschooren. “Om ons product te laten leven, lanceren we een Facebookwedstrijd waarbij bezoekers ons eerste gedrukte exemplaar kunnen winnen. Eens we onze draai hebben gevonden, bekijken we of we onze collectie kunnen verdelen via pop-upstores en/of andere winkels.”

De eerste T-shirt, de vANTstad initial, kost 25 euro.

www.vANTstad.com

