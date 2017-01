Hond redt bejaarde man (96) die al twee dagen gewond in de tuin lag

Een hond uit het Australische Rockingham heeft afgelopen vrijdag een echte heldendaad verricht. Door bijna een uur lang te janken aan de omheining in de achtertuin kon hij het leven van de hoogbejaarde buurman redden.

De hond Zeus was vrijdagochtend bijna een uur aan het janken aan de omheining in de achtertuin. Daarmee wist hij de aandacht van zijn baasje Mick Condo te trekken.

“Hij was ongeveer 40 minuten aan het janken”, zegt Mick Condo aan Radio 6PR. “Uiteindelijk ging ik kijken om te zien wat het probleem was. Toen hoorde ik een zachte stem bij de buren.”

Daar bleek dat de buurman, die maar liefst 96 jaar oud is, twee dagen eerder ten val was gekomen in zijn tuin. “De man was om hulp aan het roepen omdat hij zijn heup gebroken had”, zegt Mick. “Hij zei ons dat hij al twee dagen buiten lag. Hij was helemaal uitgedroogd.”

Door de aandachtige Zeus kon de buurman net op tijd naar het ziekenhuis gebracht worden, waar hij nu aan het herstellen is van een heupoperatie. “Hij was er vrij erg aan toe”, klinkt het. “Hij lag dagenlang buiten terwijl het zo koud was. Nog een nacht in de tuin had hij niet overleefd.”

En wat Zeus betreft? “Hij is echt een buitengewone hond. Gewoon magisch”, aldus het fiere baasje.