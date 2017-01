Gemeente wil saaie nutskasten verfraaien

Essen - De gemeente Essen wil haar nutskasten verfraaien. De grijze kasten ogen saai en vuil en kunnen een opfrisbeurt gebruiken. Tegelijkertijd wil men het gebruik van graffitispuiters tegen gaan.

“De gemeente krijgt regelmatig de vraag om de nutskasten wat op te frissen”, zegt Helmut Jaspers (sp.a), schepen van jeugd. “Sommige exemplaren kunnen inderdaad een opknapbeurt gebruiken. Ze zijn vuil en moeilijk proper te krijgen. Ook al omdat er een soort glasvezel rond zit wat het proper maken er niet op vereenvoudigd. Naar het voorbeeld van de creatieve opknapbeurten van nutskasten in Antwerpen, waar je de gepimpte kasten her en der in het straatbeeld terug kan vinden, willen we daar ook in onze gemeente mee aan de slag gaan. Onze jeugddienst wilde al langer werken met street-art. Het project kreeg de naam Voltart en is bedoelt voor jongeren tussen 14 en 24 jaar. De workshop vindt plaats op 4, 5 en 6 januari in zaal Rex in de Spoorwegstraat.”

Met goedkeuring van de nutsmaatschappijen en onder leiding van Piazza dell’Arte kunnen jongeren hun creatieve brein de vrije loop laten in verschillende workshops rond graffiti en grafische vormgeving. De Antwerpese organisatie Piazza dell'Arte streeft ernaar een zo breed mogelijk publiek van jongeren in contact te brengen met een actieve vorm van kunstbeleving en talentontwikkeling en laat jongeren kennismaken met eigentijdse en multimediale kunstdisciplines via doordachte methodieken die zowel de nadruk leggen op het creatieve proces als het artistiek eindresultaat. Ze kiezen bewust voor multidisciplinaire kunstateliers, hi-tech apparatuur en zorgen voor begeleiding door professionele kunstenaars. Op het einde van de cursus komen de ontwerpen op verschillende een nutskasten in Essen. De ontwerpen voor de nutskasten zullen bestickerd worden door een professionele firma op een houten platen die over de kast wordt geplaatst.

“Het verfraaien van de nutskasten zal op een bescheiden schaal gebeuren, maar toch heel zichtbaar”, zegt Jaspers. “We kiezen in eerste instantie voor een aantal nutskasten die goed in het zicht staan. We willen de saaie maar noodzakelijke objecten iets aangenaams maken om naar te kijken. Zo dringt kunst en cultuur toch net iets door tot bij alle inwoners. Wie nog graag wil deelnemen aan deze workshop kan zich nog inschrijven bij de jeugddienst van de gemeente. Je kan in verschillende workshops rond graffiti en grafische vormgeving je creatieve brein helemaal de vrije loop laten gaan."

Voltart is voor jongeren tussen 14 en 24 jaar en vindt plaats op 3, 4 en 5 januari (10 tot 16u). Deelnemen kost 20 euro.

www.essen.be/jeugd, 03.670.01.56