Tsjechië opent centrum in de strijd tegen fake news

In Tsjechië is zondag een nieuw centrum opengegaan dat moet strijden tegen complottheorieën en ander vals nieuws op het internet. Er zouden een dertigtal mensen werken. Het centrum moet niet alleen fake news opsporen, maar ook propaganda van buitenlandse regeringen bestrijden.

Tijdens de testfase kon het centrum al valse nieuwsberichten identificeren over een terroristische aanval in Praag, net na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.

Een Praagse denktank, European Values, toonde zich al bezorgd over de toenemende invloed van Russische media. De experts van de denktank vrezen dat Moskou de op til zijnde verkiezingen in verschillende Centraal-Europese landen wil beïnvloeden.

De pro-Russiche president Milos Zeman uitte al kritiek op het nieuwe centrum.