Deze wegen in de Kempen gaan van maximum 90 naar maximum 70 per uur

Herentals - U ontwaakte zondag in een landshelft waar u voortaan nog maar 70 kilometer per uur mag rijden op wegen buiten de bebouwde kom. Ook in onze regio blijft nog maar een handvol ‘snelle’ banen over.

De start van een nieuw jaar was mogelijk nooit zo zichtbaar in het straatbeeld als bij de overgang naar 2017. Want in heel Vlaanderen is het vertrouwde snelheidsregime op zijn kop gezet. Waar tot voor kort de regel was dat op een weg buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid op 90 kilometer per uur lag tenzij anders aangegeven, is dat stelsel nu gewijzigd naar een algemeen regime van 70 kilometer per uur, tenzij de verkeersborden het anders vermelden.

30-50-70

In de Zuiderkempen hanteerden de meeste gemeentes al langere tijd een driedubbele zonering van 30-50-70, waardoor er in feite amper nog wegen met 90 kilometer per uur waren: alleen de Veerleseweg in Geel en Averboodse­baan in Laakdal veranderen nu nog mee. Die snelle banen waren wel nog in groten getale aanwezig in de Noorderkempen. Zo moeten automobilisten voortaan de voet van het gaspedaal halen op alle grote verbindingswegen in Merksplas, Hoogstraten en Rijkevorsel.

Twee maal twee

Er is één voorname uitzondering: de grens van 70 kilometer per uur geldt niet op snelwegen en wegen met twee keer twee rijstroken, die van elkaar gescheiden zijn door een middenberm. Een eenvoudige doorlopende witte lijn komt daarvoor niet in aanmerking. Dat is ook de reden waarom op de Ringlaan rond Herentals over de volledige afstand voortaan nog maximaal 70 kilometer per uur mag worden gereden. Al drong vooral de politiezone Neteland al jaren aan om een uniform snelheidsregime in te voeren, omdat het afwisselen tussen zones met 70 en 90 kilometer per uur op deze drukke ringweg vooral onduidelijkheid schept.

Kempense 2x2-wegen met een middenberm waar volgens de nieuwe verkeerswetgeving wel gewoon 90 kilometer per uur mag worden gereden, zijn de expresweg tussen Turnhout en Kasterlee (met uitzondering van de paar zones waar eerder al 70 gold), de nieuwe verbindingsweg N19g tussen Kasterlee en Geel, de Westelijke Ringlaan in Geel en de Molse Zuiderring.

De Antwerpseweg in Geel en de Turnhoutse ringlaan zijn in principe ook 2x2-wegen met een middenberm, maar de eerder ingevoerde zone 70 blijft daar gewoon van kracht.

Deze wegen zakken naar 70

Arendonk: N118 De Lusthoven

Beerse: N12 Antwerpseweg

Geel: N127 Veerleseweg

Herentals: R15 Ringlaan

Hoogstraten:

N14 Bredaseweg,

N128 Ulicotenseweg,

N144 Loenhoutseweg

Laakdal: N127 Diestsebaan, N165 Averboodsebaan

Lille: N140 Gierlebaan, N153 Oostmalsebaan

Merksplas:

N124 Steenweg op Turnhout + N124 Steenweg op ­Hoogstraten,

N131 Steenweg op Rijkevorsel, N132 Steenweg op Beerse + N132 Steenweg op Weelde

Mol: N110 Borgerhoutsendijk, N123 Eerselseweg,

N136 Postelsesteenweg

Ravels:

N118 Arendonksesteenweg, N135 Steenweg Baarle

Rijkevorsel:

N14 Hoogstraatsesteenweg, N131 Merksplassesteenweg + N131 Sint-Lenaartsesteenweg

Turnhout: N19 Steenweg op Diest.