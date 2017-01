Skiclub Zondal: “De stad blijft ons boycotten, maar wij blijven open”

Deurne - Officieel mag er sinds 1 januari niet meer geskied worden op skibaan Zondal in Deurne, maar de baan blijft gewoon open. “Een van de taken van de stad is om sportles te faciliteren”, zegt Marc Ageerts van Skiclub Zondal. “Daar gaat ze nu aan voorbij.”

Sinds Skiclub Zondal aan de Ruggeveldlaan het voorstel van de stad heeft afgewezen om het seizoen uit te kunnen doen, en in ruil daarvoor geen enkele procedure op te starten tegen skiclub Aspen in Wilrijk of de stad, zit het dossier muurvast. De stad heeft in oktober de concessie van de skibaan opgezegd om de grond te verkopen aan een privé-investeerder. Studio 100 toonde al interesse om er een nieuw Plopsaqua-waterpretpark te bouwen.

De skiclub moest van de stad alle activiteiten stopzetten op 31 december en binnen de zes maanden de piste afbreken. In het voorstel van de stad om het seizoen uit te doen, zou zij ook de piste afbreken. Maar bvba Skibaan Zondal wil de juridische procedures niet staken, en dus verviel dat aanbod.

“De stad blijft de skiclub boycotten”, zegt Jef De Clerck van de bvba. “Ze zijn al drie maanden met ons voeten aan het spelen. Wij gaan niet akkoord met dat wurgcontract, en hun opzeg is bovendien onwettig omdat de termijn van drie maanden voor de sluiting veel te kort is. We blijven dus gewoon open.”

Honderd kinderen

Vorige week zijn er in het kader van de sportdagen honderd kinderen per dag komen skiën. Ook deze week zal het druk worden. Veel mensen hebben nu tijd om te oefenen, voor ze binnenkort in de krokusvakantie op wintersport vertrekken. “Het wordt een ramp als mensen recht van hun bureau op de latten gaan staan”, zegt Jef De Clerck. “Zonder te oefenen, gebeuren er veel meer incidenten. Dat is niet verantwoord.” De Clerck houdt er rekening mee dat er een deurwaarder komt. En vermoedelijk wordt het dossier voor de vrederechter beslecht. “Maar ik hoop dat er geskied kan blijven worden voordat alles voor het toekomstige project in orde is.”

Schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) laat weten dat hij de zaak “met gezond verstand wil behandelen, zonder de juridische positie in gevaar te brengen.” Hoogstwaarschijnlijk wordt de zaak hoe dan ook voor de vrederechter gebracht.