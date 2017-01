5.000 verkleedkostuums verhuizen in 10 dagen tijd

Jeroen en Valérie Aertgeerts in hun pand in de Sint-Katelijnestraat. Foto: gipla

Mechelen - Jeroen en Valérie Aertgeerts van Kostuum & Karamel weten meteen wat te doen, in dit nieuwe jaar. Ze verhuizen naar een groter pand en mogen dus hun hele inboedel verslepen.

Een kostuum nodig voor een verkleedfeestje? Dan kunt u in Mechelen terecht in de Sint-Katelijnestraat. Op oudejaar hebben Jeroen (35) en zijn zus Valérie (34) er de deuren gesloten, na bijna vijftig jaar. Het pand staat te koop. “Op 10 januari openen we een grotere zaak in de voormalige kringloopwinkel op het Berthoudersplein”, zegt Valérie.

Na ruim tien jaar beginnen ze daar aan een nieuw avontuur. “Eentje dat in 2005 louter toevallig begon met de zoektocht naar een huis. We waren gecharmeerd door dit pand in de Katelijnestraat, maar de eigenaars wilden liever de zaak mee verkopen. De zaak bestond al sinds 1968. Zo zijn we er in gerold”, vertelt Jeroen.

Toen lag de focus nog op iets anders. “Het was een snoepwinkeltje dat ook kostuums verhuurde. Wij hebben gaandeweg het assortiment uitgebreid en na een tijdje was er zelfs geen plek meer om te wonen. Vier jaar geleden zijn we gestopt met de snoep. Sindsdien ligt de nadruk volledig op verhuur. Het huis is tot de nok gevuld met kostuums”, zegt Jeroen.

Vandaag vliegen ze er in. In tien dagen tijd moeten ze de vijfduizend kostuums verhuizen die ze door de jaren heen verzamelden.

www.kostuumenkaramel.be