Burgerlijst maakt komaf met partijpolitiek in Antwerpen: “Meer inspraak voor de burger”

Antwerpen - Thomas Goorden (38) wil bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Antwerpen met een Burgerlijst naar de kiezer trekken. “We hebben geen programma, maar geven de burger volop inspraak.”

Thomas Goorden is de oprichter van het communicatiebedrijf Lef, dat in Antwerpen vier vaste werknemers en enkele freelancers tewerkstelt. Goorden komt in 2018 niet zelf op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hij neemt wel het initiatief om een Burgerlijst op te stellen die naar de gunst van de kiezer dingt.

“Dat gebeurt door een lijstcomité, waarvan de leden niet zelf op de Burgerlijst mogen staan. Kandidaten zijn welkom via info@burgerlijst.be. Op 22 januari organiseren we al een publieke Burgerraad. De locatie hangt af van het aantal mensen dat komt. Wie wil deelnemen, stuurt een mailtje naar inschrijven@burgerraad.be.

“Mensen stemmen bijna nooit voor een programma. Tegenwoordig stemmen mensen zelfs vaker tegen politici, in plaats van voor politici. In 2012 werd er vooral veel tegen Patrick Janssens gestemd. In 2018 dreigen veel mensen tegen Bart De Wever te stemmen. Dat is geen gezonde evolutie. Bovendien leven we in een particratie, waarbij leden van een partij stemmen volgens de partijlijn. Onze mensen stemmen zoals de burgers het willen.”

Goorden spiegelt zich aan de G1000, de burgerbeweging die schrijver David Van Reybrouck mee heeft opgericht. “De conclusies die de G1000 na een hele reeks zittingen heeft geformuleerd, zijn zeer concreet. Het verschil met ons is dat G1000 een burgerbeweging is, die geen politieke macht heeft. Wij willen opkomen met een burgerlijst, die wel actief deelneemt aan het beslissingsproces.”