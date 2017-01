BMW vat vuur en brandt uit op druk kruispunt in Mechelen

Mechelen - Op het drukke kruispunt van de Edgard Tinellaan met de Oscar van Kesbeeckstraat in Mechelen is zondagavond een BMW coupé uitgebrand.

De auto stond aan de verkeerslichten toen de motor plots vuur vatte. De brandweerpost Mechelen van de hulpverleningszone Rivierenland kwam ter plaatse om de vlammen te doven. Door de interventie was één rijstrook een tijdje afgesloten.

Op oudejaarsavond moesten de brandweermannen ook al uitrukken voor een schouwbrand in Zemst, op de grens met Hombeek. Toen ze ter plaatse kwamen, had het vuur zich al uitgebreid naar het dak. De eigenaar probeerde het zelf onder controle te krijgen met emmers water. Even later kwam er versterking van een ladderwagen van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.