‘Muizenval’ in Burcht erkend als graf van historisch belang

Burcht / Zwijndrecht - Het graf van Burchtenaar Jan Frans Frederik Tulpinck en zijn zoon John Tulpinck is erkend als graf van historisch belang. “Het is het meest bijzondere graf van de gemeente.”

Vanaf nu is het Burcht dat het graf van vader en zoon Tulpinck verder zal onderhouden. “Het is een van de opvallendste graven op onze begraafplaatsen”, zegt schepen voor begraafplaatsen Bruno Byl (CD&V). “Door de vorm wordt het in de volksmond de muizenval genoemd. Het ziet eruit als een openstaand graf. Het onderste gedeelte lijkt op een sarcofaag en vormt het kistgedeelte. Vooraan is het laag en het stijgt langzaam naar omhoog achteraan. Daardoor worden de teksten op dat kistgedeelte duidelijk zichtbaar. Twee zuilen vooraan dragen een dekplaat. Er zijn ook porseleinen foto’s verwerkt in het geheel.”

Een concrete verklaring voor de specifieke vorm is er niet, maar het zou te maken hebben met de vrijzinnige levensbeschouwing van vader Tulpinck.

Volgens Byl was vooral zoon John Tulpinck een opvallend figuur in Burcht. Vader Jan werd geboren in 1829 in Brugge en verhuisde naar Burcht toen zijn vrouw stierf in 1876. Hij ging er werken in de guanofabriek van baron Ohlendorf als magazijnier en verzender.

Foto: koen fasseur

Parijs

Zoon John werd geboren in 1863. Hij zou in Parijs hebben gestudeerd voor ingenieur. Hij was elektricien van opleiding, al is het onduidelijk of hij ooit gewerkt heeft. Vermoedelijk leefde hij als rentenier en had hij inkomsten door de erfenis van zijn vader. Dat waren vier huizen, een bakkerij, een magazijn en een tuin.

John spitste zich toe op fotografie en nam ten minste zeshonderd foto’s. Veel van die foto’s zijn nu in het bezit van de heemkundige kring van Burcht. Burcht speelt in deze foto’s een grote rol. De foto’s van Burcht schetsen een gedetailleerd beeld over die gemeente in het begin van de 20ste eeuw. Tulpinck nam foto’s van arbeiders van de cementfabriek, de Schelde, maar ook groepsportretten van buurtbewoners. John Tulpinck was ook een zelfverklaarde uitvinder. Hij ontwikkelde een lichtgevende stok, een nieuw systeem om muziek te noteren en een methode om instrumenten te stemmen.