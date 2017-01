Deze vrienden drinken al 40 jaar elke zondag samen een pint

Lille - De vriendengroep Früh-shop uit Lille heeft 2017 passend ingezet. Op nieuwjaarsdag kwamen de oud-scouts voor het veertigste jaar bijeen om samen een pint te drinken. Ze doen dat wekelijks. “Over tien jaar vragen we de titel Koninklijke aan”, zegt medeoprichter Paul Goossens.

Speciaal voor de veertigste verjaardag van de Früh-shop gingen zondag de deuren van het vroegere café Rubenspaleis, in de volksmond Fien Hein, in de Kerkstraat in Lille voor twee uurtjes open. Het was daar dat veertig jaar geleden een toenmalige groep scoutsleiders de verbintenis afsloot om elke zondag en met kerkelijke feestdagen samen een pint te gaan drinken. Ze schreven hun eigenzinnige statuten op bierviltjes en noemden zichzelf Früh-shop. Met Nieuwjaar zaten de oud-scouts opnieuw rond de tafel om rustig te genieten van een pintje. Johan Aerts (61), Rudi Aerts (66), Guido De Backer (58), Dirk Peeters (59), Tej Vervloet (61), Jos Geysen (64), Paul Janssen (62), Paul Goossens (62) zijn de acht huidige leden.

Drie andere Früh-shoppers zijn door de jaren heen afgehaakt. “Nu de kinderen bij bijna iedereen het huis uit zijn, zijn we meestal ook volledig in aantal aanwezig. Het is nog nooit gebeurd dat er minder dan drie personen kwamen opdagen”, legt Paul Goossens, Früh-shopper van het eerste uur, uit.

Het eigenzinnige reglement dat de oud-scouts in 1977 opstelden, bestaat voor een groot deel uit boetes, toen nog in Belgische franken en nu in euro’s. “Aanwezig zijn kost sowieso 25 eurocent en als je afwezig bent, moet je vijftig eurocent betalen”, schetst Paul Goossens. “Ben je afwezig op een kerkelijke feestdag dan kost je dat een euro. En als je tien zondagen na elkaar afwezig bent, moet je de Früh-shop een zondag vrijhouden. Je moet ook aanwezig zijn voor 11.45u en blijven tot minstens 12u.”

De trouwe Früh-shoppers genoten zondag met volle teugen van het veertigjarig bestaan en hopen dat ze het nog lang kunnen uitzingen. “Om dat te bewijzen, hebben we beslist om over tien jaar de titel Koninklijke aan te vragen bij koning Filip. Wie had dat ooit gedacht”, vraagt Paul Goossens zich af. “We hopen stiekem dat we allemaal lang blijven leven en samen naar het woonzorgcentrum Lindelo kunnen gaan. Dan kunnen we ’s morgens samen in de rolstoel naar het ontbijt rijden of in de namiddag naar de cafetaria.”