Bommetje in brievenbus: dit is wat er van overblijft

Arendonk - Christof Stoop en zijn vrouw deden een ontstellende ontdekking toen ze op de eerste dag van het nieuwe jaar ontwaakten. De brievenbus voor hun woning in Diepenbeemd in Arendonk lag in gruzelementen uit elkaar. “We hadden in de loop van de ochtend wel een knal gehoord, maar er verder niet bij nagedacht", vertelt Christof. "Tot we onze rolluiken omhoog deden en zagen dat onze brievenbus was opgeblazen.”

Het deurtje ervan was een eind weggeslingerd, het bakje compleet uiteengereten. Het gezin hoopt dat iemand hen meer kan vertellen over de dader(s). Ze vermoeden dat die afkomstig waren van de Stikskesparty in de Bemdhal, tegenover zijn deur. Vandalen hebben in Herentals zaterdag rond 5u ook een bommetje in een brievenbus gegooid. Dat gebeurde in de Lantaarnpad. De gevolgen daar bleven beperkt