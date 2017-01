Ria Van Den Heuvel (60) blikt terug op tien jaar schepenambt

Boechout - Tien jaar was Ria Van Den Heuvel (PRO) Boechouts schepen van Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Kinderopvang. Vandaag geeft ze haar ambt door aan Philip Verstappen (PRO). “Ik durf gerust stellen dat ik erin ben geslaagd een visionaire koers te varen”, stelt de 60-jarige politica.

“Om de tien jaar heb ik nood aan een nieuwe uitdaging”, bekent Ria Van Den Heuvel volmondig. Het feit dat ze haar schepenambt nog voor het einde van de legislatuur doorgeeft, komt dan ook niet écht als een verrassing.

“Bovendien hadden we dit binnen onze partij tijdens de bestuursvorming al zo afgesproken. Ik vind dat het tijd is om ook de jeugd een kans te geven.”

Van Den Heuvel verdwijnt wel niet van het politieke toneel. “Ik blijf in de gemeenteraad zetelen en ga ook de lokale verkiezingen, die er binnen anderhalf jaar aankomen, mee voorbereiden.” Van Den Heuvel stond destijds mee aan de wieg van PRO Boechout&Vremde. “Wij zijn een politieke beweging avant la lettre.”

Een politieke carrière telt onvermijdelijk hoogte- en laagtepunten. “Dat is bij mij niet anders”, vertrouwt de Boechoutse politica ons toe. “Het is nooit fijn als je bouwvergunningen moet weigeren of zonevreemde woningen moet laten afbreken. Mensen kunnen daarop fel reageren. Zo werd ik zelf enkele keren verbaal bedreigd. En ook mijn wagen werd besmeurd. Toch heb ik altijd getracht het algemene belang boven het privé-belang te stellen. De beslissingen die ik als schepen nam, waren altijd in eer en geweten. Ik kan mezelf dan ook recht in de spiegel aankijken.”

