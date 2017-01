Van Aert laat zich in Baal verrassen door Toon Aerts

Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) heeft de GP Sven Nys in Baal gewonnen, de zevende en voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee veldrijden. De Europese kampioen hield na een lange solo Wout van Aert (Crelan-Charles) achter zich, de wereldkampioen kampte met een offday. Michael Vanthourenhout werd derde, Kevin Pauwels vierde. Voor Aerts is het de derde zege van het seizoen.

Op nieuwjaarsdag staat traditioneel de GP Sven Nys op het programma, maar ditmaal ging de manche van de DVV Trofee in Baal voor het eerst zonder de Kannibaal van start. Opvallend: Lars van der Haar was voor het eerst in de kleuren van Telenet-Fidea te bewonderen, Wout Van Aert in die van Crelan-Charles. De wereldkampioen was ook vandaag de te kloppen man, in afwezigheid van Mathieu van der Poel: Van Aert leidde in het algemene klassement van de DVV Trofee met 2’39” voorsprong op Kevin Pauwels en 3’33” op Michael Vanthourenhout.

Door de vriestemperaturen vannacht was de modder in Baal bevroren, waardoor alle renners om 15u erg behoedzaam van start gingen. Toon Aerts en Tom Meeusen namen het meeste risico’s, en gingen er al in de eerste ronde met zijn tweetjes vandoor. Daarachter nam Van Aert het commando over, maar al snel bleek dat de wereldkampioen zijn dagje niet had: de voorsprong van het duo Aerts-Meeusen bleef groeien, en uit de achtergrond kwamen Wietse Bosmans, Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout en Tim Merlier aansluiten bij Van Aert.

Meeusen lost de rol

In de vijfde ronde was de voorsprong van het leidersduo groot genoeg opdat de ploegmaats tegen elkaar konden beginnen rijden: Meeusen moest Aerts eerst laten gaan na een slipper. Na een val zag hij zelfs Vanthourenhout voorbijsnellen, die was weggereden bij de achtervolgende groep. Europees kampioen Aerts leek dan al op weg naar de zege, want nummer twee Vanthourenhout bleek niet in staat de kloof te dichten.

Van Aert leek zich halverwege koers neer te leggen bij een offday, maar in de slotronden ging hij toch solo op zoek naar Aerts. Vanthourenhout moest er al snel aan geloven, en zelfs leider Aerts kreeg het benauwd toen hij zag hoe Van Aert versnelde op de harde lange rechte stukken. Finaal had hij toch acht seconden op overschot om de zege veilig te stellen, Van Aert moest na een vreemde wedstrijd vrede nemen met de tweede plaats. Michael Vanthourenhout werd derde, Kevin Pauwels vierde. Tom Meeusen zakte na een knappe eerste wedstrijdhelft helemaal in en werd pas tiende.

De 23-jarige Aerts volgt op de erelijst Van Aert op, die de GP Sven Nys de voorbije twee jaar won. Voor de Europese kampioen is het de derde overwinning van het seizoen. De wereldkampioen blijft wel comfortabel leider in de tussenstand. Op 4 februari staat met de Krawatencross in Lille de slotwedstrijd van de DVV Trofee op het programma.