Kerim A. (23) uit Houthalen komt om bij aanslag: “Verslagenheid is enorm”

Één van de slachtoffers van de aanslag op de club het Turkse Istanbul is de 23-jarige Kerim A. uit Houthalen-Oost. De jonge Belg van Turkse origine was naar Istanbul getrokken om er samen met vrienden nieuwjaar te vieren. “We weten nog niet precies wat er gebeurd is”, aldus burgemeester Alain Yzermans die deze namiddag persoonlijk de familie ging steunen.

“Maar uiteraard is de verslagenheid enorm groot”, zegt nog Yzermans. Bij de familie maar ook bij de vele andere mensen in onze gemeenten die Kerim goed kenden. Samen met zijn vader werkte hij heel hard in een restaurant. Het zijn sociale en vriendelijke mensen die hier goed gekend zijn. Daarom komt het nieuws heel hard aan en is het allemaal nog moeilijk te vatten. We kunnen alleen maar ons diepe medeleven betuigen en laten merken dat we naast hun staan in deze erg moeilijke momenten.”