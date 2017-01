Marianne Vos zet nieuwe jaar in met zege in Baal

Marianne Vos heeft haar derde overwinning van het seizoen beet. De Nederlandse soleerde zondag naar de zege in Baal. Ellen Van Loy pakte een mooie tweede plaats, Thalita De Jong won de sprint om de derde plek van Sanne Cant.

Ellen Van Loy kende een uitstekende start op de bevroren ondergrond in Baal en liet meteen de rest van het pak achter zich. Marianne Vos, voor het eerst aan de bak voor haar nieuwe ploeg WM3 Pro Cycling, schoof snel op vanop de achterste rijen, maar meteen vooraan aanpikken bij Van Loy lukte niet.

Finaal maakte de Nederlandse wel de oversteek naar de renster van Telenet Fidea Lions. Lang zou het duo niet samen rijden, Vos bleek een klasse te sterk en ging alleen op zoek naar haar eerste overwinning van het nieuwe jaar. Achter Van Loy en Vos volgde een groepje met De Jong, Verdonschot, Cant en de verrassende Nederlandse Annemarie Worst.

Vos was dus gaan vliegen, Van Loy hield haar tweede stek vast. In de strijd om de derde plek deelde Cant enkele speldenprikjes uit, maar meer dan enkele lengtes kreeg ze nooit en Thalita De Jong, leidster in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee, dichtte iedere keer de kloof. Het zou een sprint worden om de derde plek nadat De Jong en Cant op het eind een beetje afstand namen van de rest. In de sprint begon Cant op kop, maar zag ze zich finaal nog voorbijgesneld door De Jong.

Met nog een manche te gaan in Lille lijkt het eindklassement bijna zo goed als zeker voor Thalita De Jong. Ze telt 42 seconden voorsprong op Cant en 5:05 op Ellen Van Loy die derde staat.

Vos schenkt nieuwe werkgever meteen nieuwjaarscadeau

Het was een trotse Marianne Vos na afloop. "Ik ben heel blij dat ik mijn nieuwe team al meteen de zege kan schenken", zei ze. "De sponsor is hier met veel fans om me aan het werk te zien en dan is het wel fijn als je hen iets kan teruggeven."

Het Rabobank-verhaal is geschiedenis, sinds 1 januari ook bij de dames, dus koerst Vos voortaan bij een nieuwe ploeg, WM3 Energie. "Ik ben zeer blij dat ik het nieuwe jaar kan starten met een overwinning, en ik heb het zeker niet cadeau gekregen van de andere rensters en er hard voor moeten knokken. Ellen Van Loy kende echt een zeer goede start en ik moest van ver komen. Dat lukte goed, maar op dit parcours is het toch een beetje zoeken naar het juiste ritme. Eens ik dat te pakken had, ben ik naar haar toegereden. Dit is fijn voor de nieuwe sponsor die speciaal een bus had ingelegd om me toe te juichen. Of ik nu dé topfavoriete ben voor het Nederlands kampioenschap? Tja, er zijn meerdere kanshebbers: ik verwacht ook Sophie De Boer en Thalita De Jong die er een harde strijd van zullen maken."

Van Loy toonde zich groots in de nederlaag. "Het is geen schande om van Marianne Vos te verliezen. Uiteraard heb ik wel even gedroomd van de zege, maar op de rechte stukken en bergop reed ze gewoon twee, drie per uur sneller. Dan breekt het op een moment en moet je haar laten rijden. Ik wacht nog op die grote zege, maar de constante in mijn prestaties vind ik veel belangrijker. Het Belgisch kampioenschap? Ik zie mezelf zeker niet als favoriete en wil me ook niet vastpinnen op een resultaat, maar uiteraard, ik hoop wel op het podium."

Thalita De Jong won een pittig sprintje om de derde plaats van Sanne Cant. "Het was een moeilijke wedstrijd voor me vandaag", zei ze, "ik had hier op modder gehoopt, maar het werd een bevroren ondergrond. Uiteindelijk doe ik hier een goede zaak en ga ik met een goed gevoel naar huis. Ik tel nog 42 seconden voorsprong op Cant en met nog maar één manche in Lille ligt de eindzege binnen handbereik. Sanne rijdt beter door het zand, maar ik zal zeker wat extra trainen om goed voor de dag te komen."