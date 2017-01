Eerste interventie van brandweer? Paard redden uit ijskoude beek

Aalst - De eerste interventie van 2017 voor de ochtendploeg van de Aalsterse brandweer? Het redden van de 20-jarige hengst Prince -genoemd naar, jawel- uit het ijskoude water van een beek in het Oost-Vlaamse Aalst. Het dier was sinds middernacht spoorloos en bracht uren in het half bevroren water door. Of het aan het hollen ging door de knallen van vuurwerk, is nog niet duidelijk.

“Ik ben rond 1 uur vannacht in de weides naar mijn paard beginnen zoeken, maar ik kon Prince in het donker jammer genoeg niet vinden. Vanochtend ben ik opnieuw op pad gegaan en heb ik hem aangetroffen in een beek wat verderop. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld”, zegt eigenaar Willy Godaert.

Of het paard op hol sloeg door het vuurwerk? “Ik weet het niet. Er waren hier in de buurt wel verschillende luide knallen te horen, het zou dus best kunnen. Normaal gezien blijft hij nochtans rustig, het is ook geen jong veulen meer hé.”

Prince kon rond 9.30 uur met behulp van een brandslang en de tractor van Willy op het droge worden getrokken. Het dier was flink onderkoeld en hield aan zijn val in de beek een gapende wonde aan de buik over. Volgens de dierenarts zijn er gelukkig geen vitale organen geraakt en zal Prince dus volledig herstellen. De brandweermannen trakteerden het dier op lekker hooi, een massage en een warm deken. De eerste goeie daad van het jaar is een feit.