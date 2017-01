GEZOCHT. Antwerpenaars in Istanbul

Wat een feestnacht had moeten worden, werd (opnieuw) een nacht vol terreur. In Istanbul zijn tijdens een nieuwjaarsfeestje in een nachtclub tientallen doden gevallen. De club is ook populair bij buitenlanders, en dus waren niet alle slachtoffers Turken. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meldt dat er ook een jonge Limburger met de dubbele Turks-Belgische nationaliteit is omgekomen. De redactie is op zoek naar Antwerpenaren die in Istanbul verblijven.

