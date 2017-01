22 bestuurders onder invloed betrapt tijdens nieuwjaarsnacht

Mechelen / Hombeek / Willebroek - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft tijdens de nacht van oud op nieuw 679 bestuurders laten blazen. Daarvan waren er 22 onder invloed van alcohol of drugs.

De controles werden gehouden op de Mechelseweg in Hombeek en op de Dendermondsesteenweg in Willebroek. Vier rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Een van de bestuurders reed onder invloed van cocaïne. Hij gaf toe tijdens de voorbije uren, anderhalf lijntje coke te hebben gesnoven. De man had ook 1,3 promille alcohol in zijn bloed en was niet in het bezit van zijn rijbewijs. Aan zijn voertuig werd een wielklem gelegd tot hij zijn rijbewijs komt tonen.

Een andere man had 2,3 promille alcohol in zijn bloed. Omdat hij officieel gedomicilieerd is in Turkije, moest hij ter plaatse 1.200 euro cash betalen.

Achter stuur ondanks rijverbod

Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren. Eén van hen kon dat niet omdat zijn rijbewijs sinds 6 december bij het parket in Mechelen ligt voor…een rijverbod van één jaar.

Dertien bestuurders leverden hun rijbewijs in voor drie uur. Eén van hen is een Nederlander. Hij diende 170 euro cash te betalen.

Ook tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag liet de politie van Mechelen-Willebroek 512 bestuurders stoppen voor een alcohol- of drugstest. Acht bestuurders waren positief. Een bestuurder die 2,2 promille in zijn bloed had moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

De politie controleerde ook 586 auto’s op snelheid. 24 bestuurders reden te snel en mogen zich aan een proces-verbaal verwachten.