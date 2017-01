Kinderen zingen leuke liedjes in dorpscentrum

Malle - Op Oudejaarsdag trokken weer veel ouders met hun kinderen al zingend op pad in het dorpscentrum van Westmalle.

Samen met hun negen kinderen trokken Magalie Joret (links), Elke Denoo, Sylvie De Caluwé en Hanne Braspenning op zangtocht. Ze vonden het allemaal keileuk, want terwijl de kinderen een appel of een andere lekkernij kregen, genoten de mama's van een geurende kop koffie. De negen kinderen zongen het traditionele liedje 'Nieuwejaarke Zoete'.

In het gemeentehuis verwelkomde burgemeester Harry Hendrickx (DBM), schepenen en personeelsleden de kinderen en hun ouders. De volwassenen kregen een borrel, de jongelui een portemoneetje. Dat keinood is vervaardigd in een naaiatelier in Togo, een Afrikaans land waar ontwikkelingshelpster Ria Etienne al 17 jaar werkzaam is.

En elders kregen de kinderen snoepjes en fruit.