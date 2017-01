Piloot opgepakt in Canada die onder invloed vliegtuig wilde besturen

Een piloot van de Canadese luchtvaartmaatschappij Sunwing is zaterdag opgepakt nadat hij in dronken toestand een Boeing 737 wilde laten opstijgen vanop de luchthaven van Calgary, in het westen van het land.

De 37-jarige man werd iets voor 7 uur dronken aangetroffen in de cockpit van het vliegtuig dat hij naar het Mexicaanse Cancún moest vliegen. Aan boord zaten 99 passagiers en vijf andere bemanningsleden.

Het personeel van de luchthaven en het boordpersoneel hadden voor het vertrek opgemerkt dat de piloot zich “vreemd gedroeg” vooraleer hij “wegvluchtte naar de cockpit”. De bemanning verwittigde daarop meteen de autoriteiten, die de man uit het vliegtuig haalden en hem meenamen naar het politiekantoor. Twee uur nadat hij werd opgepakt, had hij nog steeds drie keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegelaten in Canada (0,08 promille).

Een woordvoerder van Sunwing verklaarde aan de lokale media dat het bedrijf “dankbaar is tegenover de bemanning voor hun toewijding om dit betreurenswaardige incident op te lossen”. De vlucht naar Cancún is uiteindelijk vertrokken met een andere piloot.

Eerder op dag werd bekend dat een piloot van een Indonesische lagekostenmaatschappij ontslagen werd omdat hij dronken aan boord was gegaan en in de cockpit had plaatsgenomen. Gelukkig voor de 154 passagiers werd hij net op tijd van boord gehaald en vervangen door een andere piloot.