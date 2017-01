Duizenden tellen af naar nieuwjaarsvuurwerk in Mechelen

Mechelen - Op de Mechelse Grote Markt verzamelden zaterdagnacht duizenden feestvierders voor het traditionele nieuwjaarsvuurwerk. Daarna volgde nog een feestje tot een stuk in de eerste nacht van 2017.

Het was net middernacht toen de muziek op het podium even stil viel om af te tellen naar het vuurwerk. Ondanks de dichte mist was dat nog goed te zien. Het spektakel verliep zonder incidenten.

Opvallend was dat de toegangswegen naar de Grote Markt opnieuw waren afgesloten met politiecombi's. Na de recente aanslag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn scherpte de lokale politie de veiligheidsmaatregelen duidelijk weer wat aan.