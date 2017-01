Hel breekt los in nachtclub: “Lichamen van boven me wegduwen voor ik weg kon”

Het moest een nacht van feest zijn, een nacht om alle ellende van 2016 te vergeten en vrolijk het nieuw jaar in te stappen. Maar amper 10 minuten nadat hij de hippe discotheek Reina in Istanbul binnenstapt, barstte de hel los, vertelt Sefa Boydas. “Mensen vertrappelden elkaar om weg te geraken.”

Net op het moment dat we ons aan het installeren waren, vlak bij de ingang, was er plots veel geduw en rook, vertelt Boydas, een professionele voetballer bij de kleine voetbalclub Beylerbeyi. “Plots klonken er schoten.”

Een man opende er rond 01.15 uur (23.15 uur Belgische tijd) het vuur op de feestende massa. Volgens de autoriteiten kwamen daarbij al zeker 39 personen om het leven. “Het zullen er waarschijnlijk meer zijn”, zegt Boydas. “Want mensen vertrappelden elkaar om weg te geraken.”

Er brak zoveel paniek uit dat mensen in de Bosphorus sprongen om aan de terrorist te ontsnappen. En verschillende vrouwen vielen flauw van schrik, onder wie een vriendin van Boydas. “Ik heb haar om mijn rug genomen en ik ben onmiddellijk beginnen lopen. Ik weet niet hoe ik erin geslaagd ben om weg te geraken. Op momenten als deze wacht je niet af, als er links geschoten werd, liepen we allemaal naar rechts. Zo konden ongeveer 50 mensen ontkomen”, vertelt hij, zichtbaar in shock.

Gelukkig was de politie snel ter plaatse, maar de agenten wisten niet wat ze moesten doen. “Ze wisten niet wie de schutter was, ze verdachten ons allemaal.”

Eigenlijk was Boydas helemaal niet van plan om naar de discotheek Reina te gaan. Hij vreesde dat er iets zou gebeuren; “ruzie, een bom, ...” Want Turkije werd de voorbije maanden geregeld getroffen door aanslagen en daarbij werden plaatsen met veel toeristen, zoals Reina, geviseerd. Maar hij liet zich overtuigen door een vriend. “Ik had een voorgevoel. Daarom ben ik pas laat gekomen, na middernacht. En tien minuten later gebeurde het drama.”

Foto: REUTERS

“Echtgenoot viel op mij”

Ook Sinem Uyanik was in de nachtclub toen de schutter toesloeg. Haar echtgenoot Lutfu raakte gewond bij de aanval. “Voor ik kon begrijpen wat er gebeurde, viel mijn echtgenoot boven op mij”, vertelt ze aan het persagentschap Associated Press AP. “Ik moest verschillende lichamen van boven me wegduwen, voor ik weg kon.”

Ze zit nu in het ziekenhuis bij haar echtgenoot. Zijn verwondingen vallen gelukkig mee.