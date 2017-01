Liverpool-Belgen kloppen Man City, Hazard helpt Chelsea aan nieuwe zege

In de topper van de negentiende speeldag in de Engelse Premier League heeft Liverpool zaterdag met 1-0 gewonnen van Manchester City. De Nederlander Georginio Wijnaldum scoorde het enige doelpunt in de 8e minuut. Chelsea heeft de dertiende zege op rij gehaald tegen Stoke City. Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden in de basis. Bij Manchester United kreeg Marouane Fellaini opnieuw het vertrouwen van coach Mourinho, maar werd na een uur opnieuw gewisseld. Pas daarna kwam United aan scoren toe.

Simon Mignolet stond in doel bij Liverpool. Divock Origi mocht in de 64e minuut invallen. Voor City, dat nog niet op de geblesseerde Vincent Kompany kon rekenen, speelde Kevin De Bruyne een volledige wedstrijd.

Foto: Photo News

In de stand blijft Liverpool tweede, op zes punten van Chelsea (Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi), dat eerder op de dag met 4-2 won van Stoke City. Manchester City heeft als derde al tien punten goed te maken.

Chelsea haalde zijn dertiende zege tegen Stoke City, na een bewogen match. De competitieleider staat nu negen punten voor op Liverpool. Drie keer kwam Chelsea op voorsprong, twee keer scoorde Stoke de gelijkmaker. Bij Chelsea stonden Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard de volle 90 minuten op het veld.

Eden Hazard Foto: EPA

Eden Hazard speelde een goeie match. Hij en zijn teamgenoten knutselden enkele mooie aanvalspogingen ineen, maar het duurde toch een half uur voor Chelsea een eerste keer scoorde. De Engelse competitieleider had moeite met een stug Stoke City. Cary Cahill kopte het eerste doelpunt binnen na een hoekschop, onhoudbaar voor keeper Lee Grant. Hazard lag aan de basis van de tweede goal, hij gaf de bal met een subtiel tikje door aan Willian. Die knalde de bal binnen. Willian deed er na een tweede gelijkmaker van Stoke nog een doelpunt bovenop.

Chelsea rook nu de dertiende overwinning op rij en duwde de gaspedaal helemaal in. Diego Costa moest een paar keer proberen, maar pikte zijn goal dan toch mee na 85 minuten.

Marouane Fellaini feliciteert Ibrahimovic. Foto: AFP

Manchester United speelde tegen Middlesbrough. Marouane Fellaini kreeg zowaar nog eens eens basisplaats. Na een uur spelen nam Mata zijn plaats in op het veld.

Zlatan Ibrahimovic deed de netten trillen na 40 minuten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat zijn been te hoog geheven was. Manchester United voelde zich bekocht, maar moest de rust ingaan met de brilscore. Manchester United was de beste ploeg, maar toch was het Middlesbrough dat op voorsprong kwam na een uur. Leadbitter werkte de eerste echte kans van Middlesbrough goed af.

Manchester United liet het daar niet bij, na een assist van Zlatan Ibrahimovic scoorde Anthony Martial de verdiende gelijkmaker. Een minuut later stond de 2-1 op het bord dankzij Paul Pogba.

.@Ibra_official scoort op z'n Zlatans... Maar de scheids laat het niet toe. Terecht? ?? pic.twitter.com/sErNLXJUMQ — Play Sports (@playsports) 31 december 2016

Steven Defour zag zijn Burnley-teamgenoot Andre Gray uitpakken met een hattrick tegen Sunderland. De Rode Duivel stond 68 minuten op het veld, nog net op tijd om de vier doelpunten van Burnley te zien. Jermain Defoe bezorgde Sunderland nog de eerredder, de wedstrijd eindigde op 4-1.

Southampton is in eigen huis verslagen door West Bromwich Albion. Southampton kwam op voorsprong, maar het duurde niet lang voor de bordjes opnieuw gelijk stonden. In de tweede helt bezorgde Hal Robson-Kanu zijn team de zege.