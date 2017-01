Jongetje (3) heeft onverwachte reactie wanneer hij schrikt door VR-bril

Wanneer kinderen voor de eerste maal een VR-bril opzetten, kan dat wel eens een grappige reactie opleveren. Dat geldt ook voor Stanley, het driejarige zoontje van de Britse Terrianne Mewett. Toen het kereltje enkele dagen geleden de Oculus Rift mocht uitproberen, was zijn ervaring zo intens dat hij zelfs expliciet taalgebruik gebruikte: "you little b*tch", riep de jongen uit. Het leverde hilarische beelden op die zijn moeder toevallig kon opnemen. Achteraf plaatste Mewett de beelden op haar Facebook-profiel en gingen ze in amper enkele dagen viraal.