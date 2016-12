VN steunt nieuw Syrisch akkoord

De VN-Veiligheidsraad steunt unaniem het akkoord over een wapenstilstand in Syrië, net zoals de plannen voor nieuwe vredesgesprekken.

Het staakt-het-vuren in Syrië, afgedwongen door Rusland en Turkije, moet dienen als opstap naar een vredesakkoord.

Na de stemming van de resolutie waren verschillende vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad voorzichtig. Ze verwelkomen het staakt-het-vuren, maar wijzen op onduidelijkheden in het akkoord dat erg broos lijkt.

Intussen zet de Russische president Vladimir Poetin zijn diplomatiek offensief voort. Hij laat weten dat hij met de Iraanse president Rouhani over de crisis in Syrië heeft gesproken.

Poetin kon de Turkse president Erdogan ervan overtuigen tijdelijk zijn eis in te slikken dat Assad onmiddellijk van het toneel verdwijnt. De Syrische president zou mogen aanblijven tot de volgende presidentsverkiezingen en dan plaats moeten ruimen voor een andere Alawiet

Tot nu toe houdt het staakt-het-vuren behoorlijk stand. Maar de belangrijkste rebellengroep heeft ermee gedreigd om de wapenstilstand niet meer na te leven als de overheid rebellengebied blijft aanvallen. Het Vrije Syrische Leger stelde het ultimatum aan Rusland na berichten over zware bombardementen op rebellengebied in de buurt van Damascus.

Het is dit jaar al het derde staakt-het-vuren in Syrië dat de oorlog, die nu al bijna zes jaar duurt, moet beëindigen. De gesprekken over een vredesakkoord beginnen half januari in Astana, de hoofdstad van Kazachstan, onder aanvoering van Rusland, Turkije en Iran.