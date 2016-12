Centjes vergaren met de rommelpot op oudejaarsavond

Essen - Waar overdag de kinderen luidkeels hun nieuwjaarswensen deur aan deur zongen, is het vanavond de beurt aan de groteren. Zij komen met hun rommelpot of andere instrumenten hun wensen brengen voor wat kleingeld.

"Ook dit eeuwenoude gebruik mag niet verloren gaan", zegt dorpsgids Maria Gommeren. “Wanneer vroeger in november het jaarlijkse varken werd geslacht moest de zeer gegeerde blaas opgeblazen en te drogen gehangen worden, om met oudjaar een rommelpot van de maken."

Eerst moest er een varken geslacht worden en naar oud gebruik de fris geschoren kont van dat varken gekust worden. De blaas met ingebonden rietsteel (of bamboe-stokje) over de rand van een aardewerk pot (blikkenbusje) spannen en wel zo dat het bamboestokje in het midden zit en uitgestulpt, strak over de rand gespannen en dan met vliegertouw goed vastgebonden. Als het goed is staat het bamboestokje nu vanzelf recht omhoog. De rommelpot was nu klaar. Nu onder de linkerarm nemem, tegen de borst drukken, even goed in de rechterhand spuwen, de opstaande rietsteel in de rechterhand nemem en losjes de hand op en neer bewegen. Omdat het riet als het ware door je hand glibberde kwam het in een zeker trilling en deze trilling werd versterkt door het membraan van de varkensblaas. Daardoor ontstond het karakteristieke, wat brommende geluid.

De Scouts van Essen Centrum gingen vanavond met andere instrumenten op pad. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om hun zomerkamp naar Bosnië te bekostigen.