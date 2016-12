Traditie die niet verloren mag gaan: nieuwjaarszingen op oudejaarsdag

Essen - Traditioneel is de datum voor het nieuwjaarszingen oudejaarsdag. In Essen gingen de kinderen tussen 9 en 13u op pad.

"Of het met het mistige en koude weer te maken heeft, weten we niet", zegt een bewoner. "Feit is dat er dit jaar opvallend minder kinderen op stap zijn." Maar wie het weer trotseerde en de bewoners aan de deuren een gelukkig nieuwjaar toezong, werd goed bedeeld met een centje en wat snoepgoed.

Oorsprong

De traditie van het nieuwjaarszingen stampt nog uit de tijd toen er nog vele mensen in armoede leefden liepen er nog vele bedelaars door de stad.

Het eindejaar was dan de ideale gelegenheid voor rondtrekkende muzikanten of kinderen uit arme gezinnen om hun beste beentje voor te zetten en bij de rijkere klasse te gaan aanbellen hopende op een beetje warmte en vrijgevigheid. Met het zingen van een lied (in het dialect) hoopten ze op wat goede wil van de beter bedeelden. In die periode waren de mensen wat sneller geneigd om de helpende hand te reiken en de armere medemens een stukje van hun welvaart te gunnen. Er werd dan ook gevraagd naar eten, drank, warme kleding om aan de primaire behoeften te voldoen. Dat rond het varken een lied werd gezongen is begrijpelijk gezien de calorierijke voeding die het verschaft in de koudste periode van het jaar.



Soep en chocomelk

De jeugdraad zorgt in samenwerking met verschillende jeugdverenigingen voor speciale nieuwjaarstentjes waar de kinderen even kunnen opwarmen met lekker soep of chocomelk.