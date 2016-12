VIDEO. Fans geven origineel eerbetoon aan ‘Princess Leia’

Amerikaanse fans van de overleden Star Wars-ster Carrie Fisher gaven hun heldin een opmerkelijk eerbetoon. Ze verzamelden zich met lichtsabels in het Downtown Disney District in Anaheim (Californië) .

Tonight I attended a lightsaber vigil in honor of Carrie Fisher. Amazing to see so many people of different ages and backgrounds gathered together for one common interest. May the force be with you, Leia. #carriefisher Een foto die is geplaatst door Austin, TX (@photo.jay) op 28 Dec 2016 om 7:21 PST

Het was Jeff Rowan die het evenement op poten zette. En zijn initiatief sloeg in als een bom. Duizend mensen lieten via Facebook weten dat ze geïnteresseerd waren om af te komen. Verschillende fans deelden achteraf ook beelden van het event via Instagram.

“Het was zo emotioneel,” liet fan James B. Bones weten. “We hebben herinneringen gedeeld en onze liefde voor deze opmerkelijke vrouw kunnen tonen.”

De komende dagen zullen er nog gelijkaardige events plaatsvinden verspreid over het hele land. In Tempe (Arizona) organiseren ze vrijdag een heuse wandeling met lichtsabels.

A loving Lightsaber tribute to Carrie Fisher at #DowntownDisney. There were a bounty of emotions, shared memories, and a loving appreciation for a remarkable human being. #Disneyland #StarWars Een foto die is geplaatst door James B. Jones (@thejamesbjones) op 28 Dec 2016 om 7:22 PST