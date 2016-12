Politie past strategie aan voor alcoholcontroles tijdens feestdagen

Ondanks de talloze waarschuwingen en de opgedreven controles, zijn er toch nog elk jaar mensen die tijdens de feestdagen te veel drinken en erna nog achter het stuur kruipen. Dat zegt Peter De Waele van de federale politie. “En door de meldingen op sociale media hebben we ook onze tactiek moeten aanpassen.”

“Uiteraard zetten we ook dit jaar in heel het land opnieuw een pak extra patrouilles in voor alcoholcontroles”, aldus De Waele. “Ze zijn nu al op pad en gaan door tot dinsdagnacht.”

Nieuwe strategie

Al die patrouilles werken via het “nieuwe” systeem: hoewel er minstens evenveel controles als de voorbije jaren zullen plaatsvinden, zal dat veel minder “zichtbaar” gebeuren. “In plaats van de hele nacht op één punt te blijven staan zullen onze ploegen zich ergens een half uurtje opstellen om zich dan weer te verplaatsen naar een andere locatie. En dat de hele tijd door. Ook wie verdacht gedrag in het verkeer vertoont, zal eruit gepikt worden.”

Peter De Waele. Foto: BELGA

Het past allemaal in de nieuwe strategie van de politie. “Door de meldingen op sociale media hebben de meeste mensen binnen de tien minuten door waar de alcoholcontroles zijn. De ervaring leert ons dat sommigen dan toch blijven rijden met een glaasje op, maar dan gewoon de alcoholcontroles vermijden”, aldus De Waele.

“Want het probleem zit hem heus niet bij de mensen die een glaasje wijn of tweeëneenhalf pintje drinken, hoor. Het probleem zit bij de mensen die de hele avond drinken en dan denken de controles te kunnen ontlopen. In plaats daarvan rijden ze rond langs kleinere wegjes, iets wat we natuurlijk koste wat kost willen vermijden. Niet om het feest van de mensen te verpesten, maar net omdat die wegjes vaak veel smaller zijn en slechter verlicht zijn en omdat die net vaker gebruikt worden door de zwakke weggebruikers. We passen onze tactiek aan omdat we willen dat niemand het jaar begint met een onaangenaam nieuwjaarsgeschenk.”

“Feest goed, maar als je drinkt, neem dan een bob, slaap waar je feest of neem een taxi”, is de boodschap.

We wensen jullie een gezond en veilig 2017 toe! https://t.co/4B5wT9EEp8 #happynewyear — Federale Politie (@federalepolitie) 30 december 2016

KMI waarschuwt voor gladde wegen

Wie een stapje in de wereld zet om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, is best extra voorzichtig op weg naar het feest en bij de terugkeer naar huis. Het Koninklijk Meteorlogisch Instituut (KMI) waarschuwt immers voor gladheid op de wegen in heel België. “De situatie kan het zich verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer”, klinkt het.

De waarschuwing “code geel” geldt vanaf zaterdagvoormiddag, over de hele zondag en tot maandagvoormiddag in heel België.

Zaterdagnamiddag en tijdens nieuwjaarsnacht verwacht het KMI veel lage bewolking met nevel en kans op aanvriezende mist. Nu en dan valt er wat gemiezer uit de bewolking. Die lichte neerslag kan aanvriezen en de wegen spekglad maken.