Winkeldeur open of dicht? Maakt niet uit voor de meeste shoppers

Zelfs als het buiten bitterkoud is, blijven de deuren van veel winkels in de shoppingstraten openstaan. Sommige winkeliers denken dat een open deur aantrekkelijker is, en dat ze zo extra klanten zullen verwelkomen. Maar dat klopt niet helemaal. Of de deuren nu wagenwijd openstaan of niet, heeft geen invloed op het shopgedrag en aantal winkelbezoekers. Dat hebben de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Stadslab 2050 en Eandis in Antwerpen aangetoond.

Shoppers laten zich duidelijk niet tegenhouden door een gesloten deur. Of de deuren van een winkel nu open zijn of dicht, ze komen net zo vlot binnen. Heel wat winkeliers hadden al zo'n vermoeden, maar nu is het dus ook bevestigd.

Voor het onderzoek werden tellers in de winkelstraat geïnstalleerd die tussen mei en november 2016 data verzamelden over de passanten in de winkelstraten tijdens drie verschillende condities: een open deur, een gesloten deur of een gesloten deur die wel vergezeld ging met extra lichtreclame in de winkel.

Wat blijkt? Het aantal shoppers dat een winkel binnenstapt verschilt niet per situatie. De Vlaamse shopper verwacht ook helemaal niet dat de winkelier zijn deuren opengooit. Het aanbod van de winkel en de aantrekking daarvan blijken wel bepalend te zijn of een passant al dan niet een winkel binnenstapt.

Goed nieuws dus voor winkeliers die duurzamer willen zijn en energie willen besparen. Gemiddeld wordt het aardgasverbruik van een winkelier met 37 procent verminderd wanneer de winkels hun deur dicht houden.