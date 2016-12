Oude bekende duikt plots terug op in feestaflevering ‘Familie’

Naar aanleiding van hun 25-jarige jubileum, kregen we vrijdagavond een dubbele portie voorgeschoteld van de VTM-soap ‘Familie’. Maar wat daarin gebeurde, was volgens heel wat kijkers veel straffer dan een gemiddelde seizoensfinale.

** SPOILER ALERT: HEEFT U DE AFLEVERING VAN VRIJDAGAVOND NOG NIET GEZIEN? LEES DAN NIET VERDER **

Wekenlang werd er uitgekeken naar het verjaardagsfeest van de bomma, Anna Van den Bossche. Zo goed als de volledige familie kon verzamelen voor het grote feest, dat plaatsvond in het landhuis van Lars. Die laatste was zelf ook van de partij, maar voor hem was het feest al snel voorbij.

Want Véronique, de vrouw waarmee het bijna iets leek te worden, gaf plots haar jawoord aan Mathias. Hij kon niets anders dan verbaasd en vol ongeloof toekijken, waarna hij met de staart tussen de benen afdroop.

Later dook er plots ook een onverwachte gast op. Niemand minder dan Bart Van den Bossche - het personage dat twee jaar geleden uit de reeks verdween - was plots uit de doden herrezen. Hoewel de kijkers het al wekenlang zagen aankomen, was de verwondering bij de familie Van den Bossche ontzettend groot.

Alsof die plotse verschijning nog niet gek genoeg was, kreeg Anna op het einde van de aflevering ook nog eens een hartaanval. Wat daarvan precies de oorzaak is, weten we nog niet. Waren het de pilletjes die Simon had gestolen van Nico? Of heeft ze écht een hartaanval gekregen?

Maar de vraag die iedereen vooral bezig houdt: zal de bomma haar hartaanval overleven?

Op dat antwoord moeten we nog enkele dagen nagelbijtend wachten.