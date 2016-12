Kayleigh en Charlotte spatten van het scherm in de finale van Belgium's Got Talent. Video: VEK

De Kempense meisjes Kayleigh en Charlotte dansten de ziel uit hun lijf in de finale van Belgium's Got Talent op de muziek van 'Singing In The Rain'. Geniet mee!

“Voor ons is de act deze keer moeilijker omdat er veel minder tijd was om te oefenen”, vertelden Charlotte Meynendonckx (12) en Kayleigh Debie (15) uit Turnhout voor hun optreden. De twee danseresjes mochten vanavond de debatten in de finale openen met een spetterende hiphop-performance. In hun act maakten ze een trip naar de zon op het alom bekende Singing in the Rain.