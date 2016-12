Café in Schipperskwartier dicht na overlast

Antwerpen - Café De Zevende Hemel in de Oudemansstraat moet, op bevel van Antwerps burgemeester, een maand de deuren sluiten.

De politie kreeg de afgelopen maanden meer dan vijftig oproepen voor overlast. Meestal ging het over vechtpartijen, diefstallen, bedreigingen en agressief gedrag. Er werden tientallen pv’s opgemaakt.

Bij een politieactie in de nacht van 29 op 30 oktober troffen de agenten in het café verboden wapens aan. In een achtergelaten rugzak vond men een knuppel van 42,5 cm lang, twee stenen bollen, en een vouwmes en een dolk, beide van 22,5 cm lang. Achter een verwarmingselement zat een vouwmes verborgen van 18,5 cm lang en verpakkingen die gebruikt worden voor het bewaren van cocaïne.

In het café vatte de politie ook drie illegale personen. Ze waren in het bezit van een bankkaart waarvan de naam weggekrast was, en van drie horloges en drie gsm's die niet van hen waren.