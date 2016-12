Brandweermannen verrichten heldendaad nadat verdwaalde hond door bevroren meer zakt.

Het was een vrij ongewone interventie voor deze brandweerlui uit Muskegon County in de Amerikaanse staat Michigan. Een golden retriever was er door het ijs van White Lake gezakt en kon op eigen krachten niet meer uit het water geraken. Gelukkig waren de brandweermannen snel ter plaatse, al was de onderneming duidelijk niet zonder gevaar. De veertienjarige hond wandelde op 100 meter afstand van de kust toen hij door het ijs zakte. Daardoor moesten er zich niet één maar drie brandweermannen op het ijs begeven.