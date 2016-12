Dit mag u in 2017 verwachten in Antwerpen

Antwerpen - Wat staat er volgend jaar te gebeuren in het district Antwerpen? Net voor het einde van het jaar blikken we al even vooruit.

Stripfiguren komen naar station

In de grote hal aan de zijde van het Kievitplein opent in 2017 Comics Station Antwerp, een zesduizend vierkante meter groot thema- en belevingspark rond populaire Belgische stripfiguren, met restaurant en stripwinkel. De stripfiguren Suske en Wiske, de Kiekeboes, de Smurfen, Jommeke, Lucky Luke en Urbanus krijgen elk een zone in Comics Station Antwerp. Verder komen er een leeshoek, een creatieve corner voor workshops en signeersessies en een theater- en bioscoopzaal voor 150 personen. Het themapark zal met Pasen 2017 de deuren openen.

Foto: Patrick De Roo

Regering pompt 1,3 miljoen euro in MHKA

Tegen april zal het Museum van Hedendaagse Kunst op het Zuid over een permanente basiscollectie beschikken die de bezoekers gratis kunnen bewonderen. Het museum krijgt een nieuw onthaal en een leeszaal met permanente collectiewerken van Paul Van Hoeydonck, Vaast Colson, Panamarenko, Marlow Moss en Koen van den Broek. Door de verbouwingswerken, die 1,3 miljoen kosten, zal het museum gedeeltelijk gesloten zijn van 6 februari tot 27 april.

Diamant, edelsmeedkunst en juwelen

Tussen de Schelde en de kathedraal opent eind volgend jaar Diva, het nieuwe beleveniscentrum rond diamant, edelsmeedkunst en juwelen. Diva moet een totaalervaring bieden. Het brengt het verhaal van de diamant van in de mijn tot aan de vinger in een moderne scenografie. De provincie kocht de gebouwen voor 6 miljoen euro van de stad en maakte 5,75 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van Diva. De stad pompte 3 miljoen euro in het project.

Antwerpen gaat dokken en kaaien veiliger maken

De stad gaat hekken plaatsen aan drie zijden van het Willemdok op het Eilandje. Op die manier wil burgemeester Bart De Wever (N-VA) vermijden dat er mensen per ongeluk in het dokwater terechtkomen. Vanaf volgend jaar wordt ook een reddingsboot ingezet in de dokken op het Eilandje om drenkelingen op te vissen. De boot zal ook bij evenementen langs het water ter plaatse zijn. Verder worden alle reddingsboeien en ladders langs het water gecontroleerd en indien nodig vervangen. Ook worden bij de heraanleg van watergebonden gebieden voet- en fietspaden duidelijk zichtbaar en enkele meters van het water aangelegd.

Het Willemdok Foto: Pol De Wilde - Corelio

Vervuilende wagens niet langer welkom

In 2017 is het zover, de langverwachte lage-emissiezone treedt in werking in de hele binnenstad en op Linkeroever. Vanaf 1 februari mogen de meest vervuilende voertuigen de stad niet langer in. Het gaat om oudere diesels en heel oude benzinewagens. In uitzonderlijke gevallen kunnen chauffeurs van zwaar vervuilende voertuigen toch toestemming krijgen om de lage-emissiezone in te mogen. Soms moeten ze daarvoor extra betalen.

Door voertuigen die het meeste fijn stof en roet uitstoten niet meer binnen te laten, moet de luchtkwaliteit verbeteren, wat vooral de inwoners maar ook de bezoekers ten goede komt.

Foto: Jan Van der Perre

Sergio Herman opent luxefrituur

In de Korte Gasthuisstraat, tegenover bakkerij Goossens opent sterrenchef Sergio Herman volgend jaar zijn eerste Belgische luxefrituur. Herman heeft met Frites Atelier al luxefrituren in Den Haag, Utrecht, Breda en Arnhem. In de luxefrituren wordt alleen met Zeeuwse aardappelrassen gewerkt. Een pak friet kost 3,50 tot 6 euro. Er staan ook groentegerechten op het menu, die tussen de 5 en 7,50 euro kosten.

Werken Scheldekaaien van start op het Zuid

Afgelopen jaar werd in de kaaizone Sint-Andries en het Zuid een stuk kaaimuur over 300 meter opnieuw stabiel gemaakt. In het voorjaar is het tijd voor de aanleg van de eerste publieke ruimte in die zone. De Scheldekaaien moeten op termijn weer een aantrekkelijke ruimte worden.

De werken aan de kaaimuur zorgden soms voor lawaaihinder. Foto: Patrick De Roo

Verkeershinder verwacht op Blancefloerlaan

Door werken van Aquafin om het regen- en afvalwater gescheiden op te vangen wordt volgend jaar heel wat verkeershinder verwacht op Linkeroever. In de eerste fase, van januari tot april, blijft op de Blancefloerlaan langs de zuidzijde één rijrichting open. Nadien worden de werken tot september stilgelegd. Dat om de jaarlijkse Ten Miles-loop en nadien de festivals Laundry Day en Summerfestival niet te hinderen. Vanaf september wordt met een open sleuf gewerkt. De aanpak daarvan wordt nog bekeken. De werken zouden duren tot december.

Werken Noorderlijn en Noorderleien gaan voort

Het vergde afgelopen jaar niet al te veel moeite om ergens in de stad op werken voor de Noorderleien of de Noorderlijn te stoten. Volgend jaar zal dat niet anders zijn. De Noorderleien worden aangelegd volgens het profiel van de Zuiderleien en van de De Keyserlei tot de Rooseveltplaats komt het autoluwe Operaplein. Ook aan de nieuwe tramlijnen naar het Eilandje en de Luchtbal wordt voortgewerkt. Wie volgend jaar naar Antwerpen komt, doet dat best op een slimme manier.

Foto: Wim Hendrix

Eerste fase aanleg Droogdokkenpark van start

Als onderdeel van de werken aan de Scheldekaaien, wordt ook de Scheldebocht aangepakt. De eerste werken starten volgend jaar. Een uitkijkpunt, een natuurlijke getijde-oever en een groene dijk moeten tegen het einde van het jaar de eerste realisaties van het nieuwe Droogdokkenpark zijn. Dat eerste deel is goed voor ongeveer 4,5 hectare van de uiteindelijke 15 hectare die het nieuwe park groot zal zijn. De totale kostprijs is geraamd op 8,8 miljoen euro.