Antwerpen - In de droogdokken op het Eilandje worden vandaag de laatste voorbereidingen getroffen voor het eindejaarsvuurwerk in Antwerpen. “Als straks de eerste bom de lucht ingaat, valt er een last van mijn schouders”, zegt vuurwerkmaker Cliff Hooge.

Het is de vijfde keer dat Cliff Hooge met zijn bedrijf HC Pyrotechnics het eindejaarsvuurwerk mag verzorgen in Antwerpen, en daar is hij behoorlijk trots op. “Ik ben zelf van Antwerpen, dus dat is schieten ...